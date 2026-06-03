Врачебная практика

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

На Смоленщине с этого года запускают дополнительную региональную меру поддержки врачей. Подробнее о нововведении рассказал губернатор Василий Анохин. «Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям, будут получать единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. При этом для них сохранятся все остальные меры поддержки. Участие смогут принять врачи, ранее не получавшие выплаты в рамках федеральной программы «Земский доктор», – уточнил глава региона.

Сегодня региональные власти создают необходимые условия для того, чтобы в учреждения здравоохранения приходили профессионалы: укрепляют материально-техническую базу медицинских организаций и совершенствуют меры поддержки. Такая системная работа приносит свои плоды – за три года в больницы, ФАПы и поликлиники трудоустроились более 400 молодых врачей и средних медицинских работников.

«В регионе по поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники, переезжающие в муниципальные образования, получают единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсации за аренду жилья и специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита. В 2026 году планируем трудоустроить 79 земских докторов по наиболее востребованным направлениям», – отметил глава региона.

По словам Василия Анохина, с 2023 года более 50 врачей получили жильё. В 2026 году планируется приобрести ещё 22 квартиры.

Различные меры поддержки гарантированы и целевикам- будущим медикам.

«Планируем, что в 2026 году более 350 молодых специалистов завершат обучение и начнут работать в медицинских учреждениях региона», – рассказал о планах губернатор.