В Смоленской области 9 июня ожидаются грозы и порывы ветра до 14 м/с

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра в регионе будет переменная облачность, ночью местами дождь, днём — на большей части территории, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Местами прогремят грозы, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, днём сменится на северо-западный (4–9 м/с), при грозе порывы усилятся до 12–14 м/с.

Температура ночью +10…+15 градусов, днём +24…+29. В Смоленске ночью +13…+15, днём +24…+26. Давление 741 мм рт. ст., будет слабо расти.

МЧС напоминает: во время грозы не прячьтесь под деревьями, отключите электроприборы, закройте окна и двери. Скорость разряда молнии — десятки тысяч километров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что СмолГУ приглашает абитуриентов на главный летний День открытых дверей 14 июня. В программе: встреча с ректором, консультации по поступлению, интерактивные площадки и концерт. Начало в 12:00 у главного корпуса на улице Пржевальского, 4. При плохой погоде — в холле концертного зала. Телефон приёмной комиссии: 8-910-728-94-48.