Пострадавший на производстве житель Вязьмы получил новую Lada Vesta

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Автомобиль предоставило Отделение СФР по Смоленской области. Срок эксплуатации старой машины истёк — её выдали семь лет назад. Новое авто адаптировано под индивидуальные потребности мужчины: позволяет управлять без участия правой ноги. Также вязьмича обеспечили другими необходимыми средствами реабилитации.

Машины дают тем, кто получил производственную травму, если нет противопоказаний к вождению. Через семь лет эксплуатации автомобиль меняют на новый, а старый остаётся у владельца. Сейчас такими авто обеспечены 66 жителей Смоленской области, пострадавших на производстве.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ярмарках Смоленской области жители потратили 1,7 миллиарда рублей за первый квартал 2026 года. За три месяца провели 68 ярмарок, их доля в обороте розницы составила 2,4 процента. Каждую пятую покупку мяса, овощей и фруктов совершают именно на ярмарках.