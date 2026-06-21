Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: личная страница Анатолия Овсянкина ВКонтакте.

Ежегодно в России в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, заслуженный врач Российской Федерации, поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

- Сегодня развитие здравоохранения при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и Правительства идет прогрессивными темпами – совершенствуются технологии в медицине, особое внимание уделяется подготовке кадров и научному потенциалу, который закладывает основы новых направлений, - отметил Анатолий Васильевич. - Мы видим это на примере нашей Смоленской области: вводятся в эксплуатацию объекты, проводятся капитальные ремонты медицинских учреждений, обновляется оборудование.

В своем поздравлении Анатолий Овсянкин подчеркнул, что сегодня много сделано, чтобы закреплять молодых специалистов в регионах, для них предусмотрены разнообразные меры поддержки.

- Очень важно при этом постоянно обеспечивать преемственность в получении знаний и практики, - сказал Анатолий Васильевич. -Наставничество остается важным звеном работы.

Председатель Смоленского городского Совета обратил внимание на то, что смоляне достойно выступают на медицинских форумах, конференциях, продолжают вносить вклад в совершенствование качества медицинской помощи, развитие учреждений и здравоохранения в целом.

Анатолий Овсянкин поблагодарил медицинских работников за служение людям.

- Видеть в глазах пациентов счастье – самая большая награда! – сказал Анатолий Васильевич. - Особое уважение – нашим коллегам, которые совершают подвиг в зоне СВО, мужественно оказывая помощь нашим ребятам.

Всем служителям медицины Анатолий Овсянкин пожелал здоровья и мира.