Стала известна программа Дня молодёжи в Смоленске

Фото предоставлено организаторами.

С 26 по 28 июня Смоленск — Молодёжная столица России — примет главный молодёжный праздник страны. Гостей ждут три насыщенных дня: концерты на площади Ленина, показы молодых дизайнеров на улице Конёнкова, встречи с героями у Громовой башни, а также гастрономический фестиваль, ярмарка добра, вручение первых паспортов и награждение лучших выпускников.

Кульминацией станет 27 июня. Днём выступят блогеры «Топфеста», вечером — хедлайнеры гала-концерта Bearwolf, Elman и Jony. 28 июня праздник завершится фестивалем электронной музыки с дуэтом Swanky Tunes.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что с начала года в регионе отремонтировали 45 многоквартирных домов и планируют заменить 555 лифтов до 2028 года.

Программа Дня молодёжи — 2026

26 июня, пятница

- 18:00–21:00, площадь Ленина — «Выпускной — 2026», выступление кавер-группы Jump.

27 июня, суббота

- 13:00–19:00, площадь Ленина — праздничная программа Дня молодёжи.

- 19:00–20:00 — выступление BEARWOLF.

- 20:00–21:00 — выступление ELMAN.

- 21:00–22:00 — выступление JONY.

- 10:00–14:00, ДС «Юбилейный» — федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

- 12:00–21:00, улица Ленина, Массовое поле — гастрофестиваль и ярмарка «Создано молодыми».

- 13:00–15:00, улица Конёнкова — «Код 67», показ смоленских дизайнеров.

- 15:30–17:30 — интернациональный показ «Мост в будущее» (20 дизайнеров из России и СНГ).

- 17:40–18:45 — шествие-дефиле «Маршрут: молодость».

- 12:00–21:00, улицы Ленина, Глинки, Коммунистическая, Октябрьской — работа партнёрских площадок (Сбербанк, Движение Первых, платформа «Россия — страна возможностей», общество «Знание» и другие).

28 июня, воскресенье

- 15:00–21:00, площадь Ленина — фестиваль электронной музыки:

- 15:00–16:00 — Колпаков

- 16:00–17:00 — Vinni Chase & Sonic

- 17:00–18:00 — Hard Rock Sofa

- 18:00–19:00 — Aiwaska

- 19:00–20:00 — BYOR

- 20:00–21:00 — Swanky Tunes & Shapov

- 12:00–21:00, улицы Ленина, Глинки, Коммунистическая, Октябрьской — работа партнёрских площадок.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что в больницы региона поступило новое диагностическое оборудование, и рассказывала о модернизации материально-технической базы медучреждений.