Фото из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в области возводят сразу пять новых объектов: детские сады в Смоленске, Миловидово и Починке, школу в Печерске, а также корпуса областной детской и психиатрической больниц. Параллельно капитальный ремонт затронет ещё 160 учреждений по всему региону.

Самый большой детский сад на 250 мест появится в быстрорастущем микрорайоне Миловидово. В Смоленске на Краснинском шоссе готовность сада на 150 мест достигла 75% — внутренняя отделка почти завершена, скоро начнут благоустраивать территорию, к сентябрю объект передадут муниципалитету. А в Починке строители только приступили к нулевому циклу нового садика, параллельно там реконструируют стадион под современное спортпространство.

Медицинские объекты тоже на финишной прямой: новый корпус областной детской больницы готов более чем на 80%, к концу года маленькие пациенты со всей области будут получать там высокотехнологичную помощь. Корпус психиатрической больницы в областном центре строят по графику — он должен серьёзно улучшить условия для пациентов. Школа в Печерске на 726 мест уже готова наполовину, темпы работ держат высокие.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что социальная инфраструктура должна отвечать запросам каждой семьи. Именно поэтому в регионе делают акцент на удобство, комфорт и безопасность учреждений, куда жители ходят почти каждый день — в школы, сады, поликлиники и спортобъекты.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что туроператоры региона проинспектировали новые точки притяжения в Гагаринском округе, включая ферму «Космическая Улитка» и новый Музейно-туристический центр в Гагарине, которые планируют включить в постоянные маршруты.