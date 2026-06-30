В Сквере Памяти Героев в Смоленске начался ремонт мемориальной стены

Фото: Администрация г. Смоленска.

В Сквере Памяти Героев, одном из главных мемориальных мест города, начался ремонт мемориальной стены у главного входа, сообщает администрация Смоленска. Рабочие уже демонтировали старую облицовку. На её месте смонтируют металлический каркас и выполнят облицовку слэбами из дымовского гранита — долговечного и благородного материала.

На стене сохранят надпись со стихами Николая Рыленкова, которые знают многие смоляне. Рядом разместят плиту с подписью автора. Мемориальная стена полностью сохранит свою идентичность и изначальные детали. После завершения работ приведут в порядок цветник перед ней. Ремонт идёт по графику, работы планируют завершить к середине июля.