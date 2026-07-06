В Смоленске при поддержке партии «Новые люди» прошёл фестиваль ремесленников «Июльск»

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Мероприятие состоялось 5 июля на территории Индустриального парка «Бахус» и объединило более 100 человек. На площадке фестиваля прошла ярмарка ремесленников, лекции от экспертов на тему предпринимательства, спортивные и творческие активности, а также выступления артистов проекта «Голос города».

Уже второй год подряд 5 июля на «Бахусе» проходит фестиваль в поддержку ремесленников и локальных брендов. Для смоленских мастеров это возможность представить свои изделия широкой аудитории, рассказать о своём творчестве, найти новых покупателей и единомышленников.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей насыщенную программу. Все желающие смогли принять участие в спортивных активностях — сыграть в футбол и познакомиться с падел-теннисом. Для тех, кто интересуется развитием собственного дела, работала зона лектория, где эксперты рассказали о построении и продвижении бренда, поиске клиентов и развитии своего дела в современных условиях. Также на площадке фестиваля прошёл творческий мастер-класс по декорированию гипсового барельефа и мастер-класс по современным танцам. В завершении вечера перед гостями фестиваля выступили артисты проекта партии — «Голос города». Молодые исполнители представили зрителям свои авторские треки и всеми любимые хиты.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«Сегодня предпринимателям приходится работать в непростых экономических условиях. Особенно это касается небольших мастерских, семейных производств и начинающих брендов. Именно поэтому так важно создавать площадки, где люди могут бесплатно представить свою продукцию, найти новых клиентов, обменяться опытом и получить полезные знания от экспертов», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.

Фестиваль «Июльск» уже становится доброй летней традицией. С каждым годом мероприятие привлекает всё больше участников и гостей, объединяя представителей локального бизнеса, творческого сообщества и жителей Смоленска на одной площадке.

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