Смоляне всё чаще записывают детей в школы через «Госуслуги» — уже 6 тысяч заявок

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области растёт популярность цифрового сервиса записи в первый класс. За первую волну — с 1 апреля по 30 июня — через портал «Госуслуги» поступило 6 тысяч заявлений от семей, проживающих на закреплённых территориях или имеющих льготы. Родители могут подать документы дистанционно и отслеживать статус в личном кабинете.

Вторая волна приёма уже идёт — с 6 июля по 5 сентября. Заявления принимают во всех школах региона, где остались свободные места. Достаточно заполнить форму на портале и прикрепить сканы документов. Сервис работает с 2022 года и охватывает все регионы России, кроме Москвы, Московской области и ДНР.

Подать заявление через «Госуслуги» могут не только родители первоклассников, но и поступающие в колледжи и вузы. Губернатор Василий Анохин отметил: 6 тысяч заявлений — это не просто статистика, а удобство для людей, которым не пришлось стоять в очередях и тратить время на визиты в школу.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что на Большой Советской в Смоленске укрепляют склон после сползания — пешеходов пускают в обход.