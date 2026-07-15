А у нас во дворе…

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

С 2027 года в Смоленске запустят масштабную программу по ремонту дворов. О принятом решении сообщил губернатор Василий Анохин в ходе совещания в Правительстве области, посвящённого вопросам благоустройства дворов.

«Во дворах обновим асфальтовое покрытие. Необходимо своевременно устранять дефекты дорожного покрытия и приводить в нормативное состояние внутридворовые проезды. Обратил внимание, что приоритет нужно отдавать участкам, которые наиболее востребованы жителями. Поручил организовать системную работу по уходу за зелёными насаждениями, учитывая особенности каждого двора», – поделился итогами обсуждения губернатор.

Также он поручил реализовать проект по устройству освещения дворовых территорий.

«В этом году необходимо полностью завершить работы в Ленинском районе. В дальнейшем аналогичная работа будет организована в Промышленном и Заднепровском районах», – рассказал о планах губернатор.

Он поставил задачу сформировать поэтапный график выполнения работ по каждому двору, чтобы жители были проинформированы о сроках проведения работ, а действия всех служб были синхронизированы .

«Наша цель – позаботиться о комфорте и безопасности жителей. Результат этой работы должен быть заметен и ощутим в первую очередь для них», – подчеркнул глава региона.