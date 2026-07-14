В Смоленске показали мультимедийный проект «Семьи небесные. Воздух» — с оркестром и хором

Фото: паблик "Смоленская область", ВК.

Одним из самых ярких культурных событий этого лета в Смоленске стал показ музыкально-просветительского проекта «Семьи небесные. Воздух» у стен крепости. На фоне башни Громовой зрителям представили мультимедийный рассказ о семьях святых — от Адама и Евы до князей Бориса и Глеба. В основе — анимированные шедевры древнерусского искусства из ведущих российских музеев.

Живое звучание обеспечили Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова и Камерный хор Московской консерватории. Художественное слово читали народный артист России Евгений Князев и актриса Елизавета Арзамасова. Особую атмосферу добавил армянский дудук, а голос Смоленщины представил фольклорный ансамбль «Талант».

Проект организовал Центр развития социальных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Смоленский показ стал подарком горожанам ко Дню семьи, любви и верности. До этого его уже увидели более четырёх тысяч человек в Коломне, Рязани и Дмитрове.