В Смоленске 1 и 2 августа пройдёт фестиваль «Гнёздово»

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник.

В Смоленске 1 и 2 августа состоится XIV международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово». Гостей ждут показательные выступления воинов, средневековая кухня, выступления творческих коллективов, игры-состязания, мастер-классы и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Программа фестиваля опубликована на сайте Смоленского музея-заповедника.

Входные билеты можно приобрести до 31 июля по цене 800 рублей, в дни фестиваля — 1000 рублей. Доступна покупка на сайте премьерконцерт.рф. Организаторы приглашают смолян и гостей города побывать в сердце легендарного «Пути из варяг в греки».

Добраться до места проведения можно общественным транспортом: автобусами №12 и 30 от площади Желябова до остановки «Глущёнки». Телефоны для справок: +7 (910) 785-51-51, +7 (4812) 22-12-65.