За полгода в Смоленской области произошло 1586 пожаров, погибли 27 человек

Фото из архива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по июнь 2026 года в регионе зарегистрировали 1586 пожаров — на 5,8 процента меньше, чем в прошлом году, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Огонь унёс жизни 27 человек, включая одного ребёнка. Число пострадавших выросло на 62,5 процента — ожоги получили 13 человек. Спасатели эвакуировали 118 человек и спасли 66 жизней.

Чаще всего горели сухая трава и мусор — 961 случай. В жилом секторе — 263 пожара, в банях, гаражах и сараях — 187, в заброшенных зданиях — 140. Основные причины: неосторожное обращение с огнём (1192 случая), нарушения в электрооборудовании (205) и печах (104). Материальный ущерб превысил 7,9 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за сутки в регионе произошло четыре ДТП, в которых погибли пять человек.