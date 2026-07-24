Жить по-новому: «Новые люди» вдохновляют смолян «серебряного» возраста

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Эту историю организаторы вспоминают с улыбкой. На танцевальном вечере «Жить по-новому» в Челябинске мужчина весь вечер кружил в вальсе прекрасную женщину. А когда концерт закончился — растерялся и не взял её номер телефона. С тех пор он каждый день звонил организаторам проекта с одним и тем же вопросом: «Когда следующие танцы?»

Когда дату объявили, мужчина пришёл первым с букетом цветов — и снова увидел свою избранницу. Прямо на танцполе он опустился на одно колено и сделал предложение. Она сказала «да».

Такие истории — не редкость в программе «Жить по-новому». Всё лето в Смоленской области идут открытые концерты для людей «серебряного» возраста. В парках звучит живая музыка, проходят весёлые ярмарки и мастер-классы на любой вкус: от йоги до садоводства.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«Идея программы простая: люди «серебряного» возраста могут жить ярко и интересно. Мы разделяем эту идею и стараемся привлечь к ней как можно больше внимания, чтобы о таких возможностях узнали в каждом регионе. Организаторы проводят танцы, выставки изделий, которые они создают своими руками. Молодые волонтёры помогают разобраться с соцсетями, искусственным интеллектом, научиться продавать товары на маркетплейсах и не попасться мошенникам. Так объединяются поколения и вместе строится будущее», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.

К программе присоединился певец и телеведущий Прохор Шаляпин. Вместе с гостями «серебряного» возраста он ведёт одноимённое шоу «Жить по-новому» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где участники обсуждают секреты долголетия и просто радуются жизни.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«Главное — не таблетки, не диеты, а внутренняя радость. Когда я смотрю на наших участников — у них глаза горят, они танцуют, знакомятся, влюбляются, учатся новому. И понимаешь: жизнь не заканчивается ни в шестьдесят, ни в семьдесят. Она только начинает играть новыми красками. Стоит только позволить себе быть счастливым», — делится Прохор Шаляпин.

Началась программа с танцевального фестиваля в Томске. На него приехали люди со всего города. Кто-то впервые за долгие годы достал из шкафа праздничное платье. Кто-то впервые за много лет робко пригласил даму на танец. И — закружилось.

Сегодня программа «Жить по-новому» работает уже в 58 регионах России. К танцам добавились ещё три направления: творчество, образование и спорт.

Расписание концертов, ярмарок и танцевальных вечеров публикуется в группах смоленского отделения «Новых людей» во «ВКонтакте».