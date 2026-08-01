Молочное производство под Смоленском модернизировали с помощью господдержки

Фото: администрация Смоленского муниципального округа.

Индивидуальный предприниматель, развивающая деятельность под торговой маркой «Агроферма Катынь», завершила инвестиционный проект по реконструкции и модернизации молокозавода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Предприятие работает с 2008 года и специализируется на производстве молока, сметаны, творога, сливочного масла и сыров. Проект, начатый в 2017 году, включал реконструкцию зданий, модернизацию помещений и оснащение высокотехнологичным оборудованием. Создан современный распределительный центр, отремонтированы санитарно-бытовые помещения, оборудованы зоны хранения. Приобретена новая линия по производству сыров, расширившая ассортимент.

Предприятие получило субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования, что ускорило модернизацию.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим сельхозпроизводителям, ведь именно они формируют основу продовольственной безопасности и экономического благосостояния региона. Важно, что помощь получают не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, фермеры».

Для аграриев в регионе предусмотрены гранты до 15 миллионов рублей и субсидии на приобретение оборудования в лизинг с возмещением до 7 миллионов рублей первоначального взноса.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что тяжелоатлеты из Смоленской области завоевали золото, серебро и бронзу на турнире «Путь к Олимпу».