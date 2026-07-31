Мастер из Вязьмы победила в конкурсе «Туристический сувенир» со «Смоленским коником»

Фото: Минкульт Смоленской области.

Мастер декоративно-прикладного искусства из Вязьмы Дарья Демченкова стала победителем зонального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Она представила уникальное изделие «Смоленский коник» из авторской линейки украшений «Дивные украсы».

Конкурс прошёл в рамках Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству» в подмосковной Коломне. Всего было заявлено 236 работ из 60 городов и 38 регионов России. Работа Дарьи Демченковой победила в номинации «Туристический сувенир региона». Ещё одна вяземская мастерица — Марина Гибовская — стала полуфиналисткой конкурса.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Это заслуженное признание таланта и мастерства наших земляков. Работы Дарьи Демченковой — воплощение самобытности Смоленской земли, её богатой истории и культурного наследия. Такие изделия не только привлекают туристов, но и способствуют сохранению и популяризации наших традиций».

Сама Дарья поделилась: «Я бесконечно счастлива, что жюри отметило мои работы. Это признание того, что мои изделия, отражающие локальную идентичность нашего региона, действительно востребованы и интересны».

Финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоится в Уфе в декабре 2026 года.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленском Поозерье прошли Всероссийские соревнования по ориентированию памяти Пржевальского.