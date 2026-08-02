Более тысячи смоленских семей взяли детские товары напрокат

Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области

В Смоленской области подвели промежуточные итоги работы программы социального проката предметов первой необходимости для новорождённых и детей до двух лет. За первое полугодие 2026 года услугой воспользовались более 1000 семей, а с момента запуска программы — порядка 4000 семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

В 2026 году по поручению губернатора Василия Анохина ассортимент пунктов проката расширен до 30 наименований. В перечне — коляски (в том числе для двойняшек), электроколыбели, комоды с пеленальными столиками.

Губернатор отметил: «Следуя курсу, заданному Президентом Владимиром Путиным, мы последовательно развиваем систему социальной поддержки и делаем её максимально адресной и удобной. Расширяем перечень предметов, улучшаем доступность услуги и стремимся охватить как можно больше семей».

В регионе действуют единовременные и регулярные выплаты, поддержка студенток, ожидающих ребёнка, выплаты при рождении третьих и последующих детей, помощь многодетным семьям в образовании и улучшении жилищных условий. Также развиваются программы по сохранению репродуктивного здоровья и формированию культуры осознанного родительства.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что молочное производство под Смоленском модернизировали с помощью господдержки.