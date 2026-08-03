В Смоленской области пройдёт фестиваль IT и бизнеса «Табтабус»

Фото: Администрация г. Смоленска.

С 7 по 9 августа в деревне Ивашнево Демидовского округа пройдёт 16-й фестиваль IT и бизнеса «Табтабус». Мероприятие ежегодно объединяет предпринимателей, IT-специалистов, команды от бизнеса и семьи.

Участники живут в палатках, участвуют в спортивных мероприятиях, образовательной программе с ведущими спикерами и обмениваются опытом с экспертами отрасли. Для детей предусмотрена программа с командой «Кукусики». В этом году участников ждут неоновый лес, песни у костра и ночёвка под открытым небом.

Фестиваль отмечен Министерством экономического развития РФ в числе лучших региональных практик поддержки малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Василий Анохин подчеркнул: «Смоленская область обладает значительным потенциалом для развития цифровой экономики, и фестиваль «Табтабус» вносит весомый вклад в его реализацию».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области стартовал фестиваль «Гнёздово-2026» с участием более 450 реконструкторов.