Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 июня: 182 случая заражения за сутки

За сутки положительный диагноз получили 182 смолян, 6 погибло, 134 человека выздоровели. Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным на 26 июня, число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 33 623 человек, выздоровевших – 31 208, а умерших – 1101.

За сутки положительный диагноз получили 182 смолян, 6 погибло, 134 человек выздоровел.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала о смертности от коронавируса в Смоленской области. Также стало известно о том, что в регионе продолжает стремительно расти заболеваемость.