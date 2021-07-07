Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 июля: 7 новых смертей от COVID-19 за сутки

в Смоленской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Александр БОЙКО

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 88 человек.

Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.

С начала пандемии в регионе 36 376 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 165, умерли – 1 162.

5 июля в Смоленской области выявили 263 новых зараженных коронавирусом.