Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 июля: 200 новых случаев заражения

200 новых случаев заражения коронавирусом в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 200 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки. 5 смолян погибло, выздоровело 95 жителей региона, сообщают в столичном Оперштабе.

Общее число заболевших в Смоленской области выросло до 40 755 человек, 1 296 человек умерли, 34 028 успешно справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее коронавирус выявлен в 18 районах Смоленской области. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 8 091 человек, из них 6 938 в режиме самоизоляции, 1 153 в стационаре.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области пункты вакцинации от коронавируса стали отображаться на интерактивных картах. Информация по адресам регулярно обновляется.

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