Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 июля: 8 погибших за сутки

Заболеваемость и смертность в регионе остаются на высоком уровне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области выявлено 204 случая заражения коронавирусом. 94 человека выздоровели и выписались. 8 погибли, рассказали в столичном Оперштабе.

С начала пандемии в регионе 39 522 человека получили «ковид-положительный» статус, 33 452 - успешно перебороли вирус, 1260 - умерли.

Вчера в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 9445 человек, из них 8179 - в режиме самоизоляции, 1 266 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что сутки ранее в областном центре было обнаружено 68 случаев заражения. 27 в Рославле, 16 в Ельне, 14 в Хиславичах, по 12 - в Гагарине и Сафоново, 10 - в Вязьме. На остальных территориях области нашли по 9 и меньше случаев заражения COVID-19.

Ранее «КП» писала о том, что в Смоленске продлят время работы мобильных пунктов вакцинации. Тема пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID не сходит с повестки дня, наоборот, ее по-прежнему между собой живо обсуждают коллеги, знакомые и члены семей. Остается она в центре внимания и на самом высоком уровне.

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