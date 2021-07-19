В Смоленске продлят время работы мобильных пунктов вакцинации. Фото: администрация Смоленской области.

Вопросы функционирования системы здравоохранения Смоленщины в свете борьбы с распространением опасного вируса также была затронуты в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Островского с сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым, которая состоялась на прошлой неделе. Стороны обсудили ряд инициатив, касающихся расширения возможности вакцинации и организации работы региональной «горячей линии» по коронавирусу.

Напомним, что в Смоленске растет число пунктов, где можно пройти вакцинацию, что делает процедуру еще более доступной для смолян. Получить прививку можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в специализированных мобильных пунктах, которые расположены в популярных для посещения местах – ТРЦ «Макси», «Мануфактура», рядом с ТЦ «Байкал».

Сенатор Сергей Леонов обратил внимание, что все мобильные пункты в будни открыты максимум до 18.00. И предложил продлить часы их работы, чтобы они функционировали и в вечернее время, предоставляя возможность смолянам привиться после завершения трудового дня.

Алексей Островский согласился с целесообразностью таких изменений в режиме работы пунктов. «Дам поручение своему профильному заместителю Полине Викторовне Хомайко продлить работу мобильных пунктов вакцинации минимум до 20.00»,– прокомментировал глава региона поступившее предложение.

Еще один вопрос, который был затронут в ходе диалога, касался вакцинации от COVID жителей отдаленных населенных пунктов Смоленщины.

«Зачастую, чтобы сделать прививку, гражданам приходится заказывать такси и ехать в Центральную районную больницу, что не всегда удобно, а иногда и дорого», – рассказал Сергей Леонов. Сенатор предложил выделить транспорт для доставки селян к месту прививки и, к примеру, раз в неделю централизованно привозить в ЦРБ людей, желающих вакцинироваться.

Губернатор всецело поддержал данное предложение и пообещал дать подчиненным указание проработать этот вопрос и сформировать соответствующее расписание движения транспорта.

Перемен следует ждать и в организации работы «горячей линии» регионального департамента по здравоохранению. Позвонив по телефону 8(4812)27-10-95, можно задать вопрос, связанный с распространением коронавируса, и получить консультацию.

Однако, по словам Сергея Леонова, смоляне далеко не всегда могут дозвониться по этому телефону с первого раза и уточнить требуемую информацию.

Алексей Островский пообещал разобраться в ситуации и наладить работу «горячей линии», «чтобы каждый житель региона имел возможность получить ответ на свой вопрос».