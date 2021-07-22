Деньги в село

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Смоленские сельхозпредприятия «Балтутино» и «Шуйское» намерены увеличить поголовье КРС. Об этом и многом другом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и генеральный директор группы компаний «Продинвест» Михаил Панченков. На протяжении последних лет холдинг активно реализует на Смоленщине ряд инвестпроектов. Его производственные площадки размещаются в Гагаринском, Глинковском и Вяземском районах.

«Это крайне важный для нас инвестор, который создаёт новые рабочие места для смолян и платит налоги в региональный бюджет, за счёт чего мы можем направлять дополнительные финансовые средства на развитие социальной инфраструктуры этих муниципалитетов. Стараемся оказывать компании всестороннюю помощь, предоставляя меры господдержки, а также решая иные сопутствующие вопросы», - отметил Алексей Островский.

Чтобы молоко не убежало

Один из проектов касается дальнейшего развития предприятий «Балтутино» и «Шуйское» - речь идет не только об увеличении стада, но и о строительстве на обеих площадках новых доильных залов.

«Пока планы находятся на стадии разработки, но предварительно могу отметить, что на эти цели мы готовы направить около 160 млн рублей», - поделился с губернатором Михаил Панченков.

И сейчас здесь кипит работа. По словам инвестора, в «Шуйском» (Вяземский район) на данный момент уже завершено строительство новой фермы. Приобретено более 600 голов племенного стада, установлено современное оборудование.

«От имени жителей села Шуйского хочу поблагодарить вас за решение вопроса с реконструкцией дороги в данном населённом пункте, которая находилась в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время по вашему поручению на этом объекте уже начались ремонтные работы», - сказал, обращаясь к губернатору, Михаил Панченков.

Алексей Островский в свою очередь поручил Александру Цареву, начальнику департамента по сельскому хозяйству и продовольствию, совместно с коллегами и местными властями держать этот вопрос на контроле, следить за ходом ремонта и отчитаться о его завершении.

Что касается предприятия «Балтутино» в Глинковском районе, то в настоящее время здесь реализуется инвестпроект по строительству современного молочного комплекса. В планах на 2021 год - модернизация площадок для содержания молодняка, реконструкция цехов кормозаготовки.

Детское питание – забота взрослых

Большие планы у инвестора и по развитию завода «Гагаринконсервмолоко». Напомним, предприятие специализируется на производстве сухих молочных продуктов (сухое молоко и сливки, сливочное масло и молочный жир и пр.). Компания – крупнейший в России производитель сухой кислой сыворотки. Продукция реализуется на территории РФ, а также в Белоруссии и Казахстане.

В августе прошлого года здесь запустили линию по производству сухих молочных продуктов для детского питания. В январе 2021 года она была сертифицирована согласно международным требованиям. Социальный эффект выразился в создании 52 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций на сегодняшний день превышает 800 млн рублей. При закупке сырья для производства приоритет отдаётся смоленским поставщикам.

«Этот проект имеет особую значимость, поскольку он нацелен в том числе на развитие отечественной индустрии детского питания и решение задач по импортозамещению, ведь ранее подобные молочные смеси в России не производились, а импортировались из-за рубежа», - подчеркнул губернатор.

В ближайшее время компания готова приступить к реализации второго этапа инвестпроекта. Как рассказал Михаил Панченков, новая линия будет ориентирована на выпуск многокомпонентных порошков для детского питания. На эти цели планируют направить около 200 миллионов рублей. Также на финальной стадии находится процесс аттестации завода для экспорта молочной сыворотки в Китай. Жители Поднебесной смогут оценить качество смоленской продукции уже в этом году - первую партию планируют отправить в четвёртом квартале.

Ольга АЛЕКСЕЕВА