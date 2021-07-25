Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 июля: 6 погибших за сутки

В регионе выявлено еще 208 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области 208 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 40 350 случаев заболевания.

101 смолянин успешно переборол вирус и выписался, общее количество выздоровевших достигло отметки 33 841.

6 человек погибли. Всего в регионе зафиксировано 1286 умерших, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под меднаблюдением находились 8571 человек. Из них 7353 в режиме самоизоляции, 1218 в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе. Большинство случаев заражения были выявлены в областном центре (+133), Смоленском районе (+26), Рославле (+26).

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