Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 июля: 40 555 тысяч зараженных в регионе

40 555 тысяч зараженных в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области 205 человек заразились коронавирусом, 5 смолян погибло. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 40 555 случаев заболевания, случаев с летальным исходом – 1 291. 92 человека выздоровели за последние сутки, а за всё время пандемии успешно справились с болезнью 33 933.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее ушли из жизни 6 человек, под меднаблюдением находились 8571 человек. Из них 7353 в режиме самоизоляции, 1218 в стационаре.

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