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Здоровье31 июля 2021 11:46

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 июля: 178 человек заразились за прошедшие сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 31 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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98 человек выздоровели за сутки, 6 погибли.

98 человек выздоровели за сутки, 6 погибли.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Смоленской области за прошедшие сутки 178 человек получили положительный тест на COVID-19.

98 человек выздоровели за сутки, 6 погибли. Всего с начала пандемии в регионе 34 415 человек перебороли коронавирус, 1318 погибли. Число заражений в регионе достигло 41 503.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

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Также ранее «КП» писала о том, у каких детей чаще развиваются осложнения после ковида.

Доля малышей и подростков, страдающих от постковида, на самом деле пока не известна. Но есть факторы риска, которые заслуживают повышенного внимания, отметил в интервью kp.ru кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

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