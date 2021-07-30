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Общество30 июля 2021 11:29

В детской поликлинике в Смоленске появилось новое оборудование

Приобрести кольпоскоп удалось рамках программы модернизации первичного звена
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В детской поликлинике в Смоленске появилось новое оборудование. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

В детской поликлинике в Смоленске появилось новое оборудование. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

Современный кольпоскоп появился в пятой детской поликлинике на улице Толмачева. Оборудование установлено в кабинете гинеколога, сообщает пресс-служба регионального депздрава в соцсетях.

Кольпоскопия – классический метод диагностики гинекологических заболеваний, представляет собой детальный осмотр с помощью специального микроскопа со встроенным освещением.

Кольпоскоп максимально эффективно упрощает и ускоряет процесс диагностики.

Ранее "КП" писала, что 50 автомобилей чиновников переданы медработникам Смоленской области. Транспорт позволит повысить оперативность оказания социальной и медицинской помощи жителям региона.