В Смоленске депутаты горсовета держат на контроле вопрос подготовки города к зиме. Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты заслушали представителей «Смоленсктеплосети», «Жилищника», «Горводоканала», а также занимающегося уборкой областного центра «СпецАвто».

Напомним, на подготовку Смоленска к осенне-зимнему периоду из областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 55 миллионов рублей.

- Профильная комиссия горсовета держит вопрос подготовки к новому отопительному сезону на контроле, - сообщила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Что касается жилищного фонда, то, по состоянию на 12 августа подготовлено 1819 жилых домов или 71%. Из них ОАО «Жилищник» обслуживается 1069 жилых домов.

Как пояснили на комиссии, опрессовка внутренних систем центрального отопления выполнена на 80 процентов, гидропромывка внутренних систем центрального отопления – на 57 процентов, герметизация вводов инженерных коммуникаций – на 77 процентов, замена запорной арматуры – на 46 процентов, установка элеваторных узлов – на 40 процентов. При этом трубопроводов внутренних систем отремонтировали и заменили уже больше, чем планировалось.

Было отмечено, что важно своевременно успеть завершить ремонт внутренних систем отопления в рамках выполнения региональной программы. А в текущем году по городу Смоленску запланирован капитальный ремонт 237 многоквартирных домов. В 44 из них проведут капремонт инженерных сетей с центральным отоплением.

Что касается объектов теплоснабжения, к зиме подготовили 55% котельных (42 из 76), 61% центральных тепловых пунктов (148 из 241), 70% тепловых сетей (297,5 км из 422,6 км), производится замена ветхих сетей теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация – филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», которая должна проверить в общей сложности 70 км труб, выполнила реконструкцию около 350 метров теплосетей по улицам Трудовая и 25 Сентября, по проспекту Гагарина; провела капитальный ремонт 440 метров тепловой сети по улице Нормандия-Неман и по проспекту Гагарина. Также в этом году компания должна успеть отремонтировать более 350 метров теплосетей по улице Соболева и по улице Маршала Ерёменко.

Что касается объектов водоснабжения и водоотведения, осмотрено 393 км сетей водопровода (73 процента), 350 км сетей канализации (79 процентов).

СМУП «Горводоканал» также необходимо привести в порядок 117 водозаборов, 10 насосных станций водопровода, 6 очистных сооружений водопровода, 28 канализационных насосных станций, 4 очистных сооружения канализации.

В рамках реализации нацпроектов предприятием произведена замена 5 км водопроводных линий.