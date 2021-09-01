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Здоровье1 сентября 2021 11:47

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 сентября: «плюс» 135 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Всего 45 665 жителей региона получили «ковид-положительный» статус.

Всего 45 665 жителей региона получили «ковид-положительный» статус.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального Оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 135 смолян. Всего 45 665 жителей региона получили «ковид-положительный» статус.

Успешно справились с болезнью 41 014 человек. Умерли от осложнений 1 504 смолян, 8 из них погибли за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 1 сентября, в Смоленской области первым компонентом вакцины привиты более 257 513 человек. Завершили вакцинацию – более 230 216 человек, сообщили в профильном департаменте.

Ранее «КП» писала, что заболеваемость COVID-19 среди смолян старше 50 лет снизилась почти на 9%. Жертвами коронавируса стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

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