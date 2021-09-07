Сергей Неверов предложил увеличить федеральное финансирование программы развития сельских территорий до 95%. Фото: Андрей Смирнов.

В этом году масштабная выставка сельхозтехники и передовых технологий производства культур прошла в Ельнинском районе, деревне Ушаково. Площадкой для мероприятия, собравшего аграриев из Смоленской и Брянской областей, стало сельскохозяйственное предприятие «Добронравов АГРО «Смоленск». В нашем регионе оно специализируется, в том числе, на выращивании кукурузы.

Участников агропромышленной выставки познакомили с современным оборудованием для возделывания и уборки земли, среди новинок –агрономические квадрокоптеры. Теперь аграриям доступна информация о состоянии поля и каждого конкретного растения, дроны способны распылять ядохимикаты и оценивать результаты работ.

Сергей Неверов предложил увеличить федеральное финансирование программы развития сельских территорий до 95%. Фото: Андрей Смирнов.

Программа агропромышленной выставки включала в себя и конкурс за звание лучший пахарь. Его участники проходили настоящий экзамен из двух частей – теоретической и практической.

Сельхозвыставка «День Смоленского поля» - это возможность для производителей встретиться с коллегами, перенять опыт, расширить клиентскую базу.

Пообщаться со смоленскими и брянскими аграриями, по приглашению депутата Госдумы Сергея Неверова, приехал первый замминистр сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В мероприятии также принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов и главы муниципальных образований региона.

Джамбулат Хатуов отметил положительные перемены за последние пять лет в области сельского хозяйства, которых удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с депутатским корпусом Государственной Думы. «Конечно, не все решено. Нас беспокоит то, каким образом мы будем наращивать объемы использования земель сельскохозяйственного назначения. Вы знаете, что сегодня Государственной Думой поддержана инициатива Правительства – программа по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. Мы предусмотрели поддержку на возмещение затрат аграриям при вводе земель в оборот. В целом по стране от 7 до 30 тысяч стоит гектар, и сегодня Государство 50% этих затрат будет вам возмещать при вводе земли. Мы знаем проблемы, которые есть в ваших муниципалитетах. Для того, чтобы сегодня выделить землю, ее необходимо откадастрировать, нужны средства. Государство предусматривает сегодня субсидию муниципальному образованию на возмещение затрат на кадастрирование для дальнейшего выставления их на торги и предоставления», - подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства.

Сергей Неверов предложил увеличить федеральное финансирование программы развития сельских территорий до 95%. Фото: Андрей Смирнов.

Депутат Государственной Думы Сергей Неверов сообщил, что законопроект, направленный на поддержку ввода в оборот сельхозземель, в стадии проработки. Он также подчеркнул, что поддержка села в России имеет важное значение, в этих территориях проживает более 37 млн человек.

Во время встречи Сергей Неверов обратился с инициативой увеличить долю федерального софинансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 70 до 95%.

«Именно агропромышленный комплекс является локомотивом роста экономики в нашей стране. Сейчас очень важно не только поддержать его, людей, которые трудятся на земле, но и сами территории. Именно поэтому второй год работает программа развития села. Очень важно, чтобы жизнь на селе не отличалась от городской. Я прошу Джамбулата Хизировича рассмотреть возможность и поддержать нас с инициативой - участие в программе комплексного развития сельских территорий должно софинансироваться в объеме 95% и 5% регионом, потому что ни один, даже сильный район не в состоянии финансировать 30% в этой программе. Мы с этой инициативой выходим, мы ее будем предлагать, мы о ней будем говорить, чтобы софинансирование было, как в нацпроекте», - сказал Сергей Неверов, отметив, что сегодня регионы, особенно дотационные, испытывают сложности с реализацией программы из-за высокой доли софинансирования. С этим к депутату Госдумы обращаются и главы районов.

Аграрии смогли задать свои вопросы замминистру напрямую. В числе самых популярных - дополнительные меры господдержки, повышение рентабельности агробизнеса и кредитование.

По окончании выставки были подведены итоги конкурса. Главный приз – автомобиль – получил комбайнер Роман Малюгин из Гагаринского района, племзавод «Радищево». За 2020 год он намолотил более 1700 тонн зерна.