Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 октября: 7 человек погибли за сутки

За прошедшие сутки положительный диагноз получили 250 жителей региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смоленской области продолжает расти суточная заболеваемость. За прошедшие сутки положительный диагноз получили 250 жителей региона. Общее число заболевших составляет 51 937.

К сегодняшнему дню выздоровели 45 438 человек, 1 782 погибли. За сутки статус «экс-пациента» получили 115 смолян, 7 – не справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На территории региона объявлена вторая волна массовой вакцинации от COVID-19. 8 октября в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесены изменения, которые обязуют работодателей привить первым компонентом 80% сотрудников до 1 ноября, а к 22 ноября – вторым.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 8 126 человек, из них 6 661 - в режиме самоизоляции, 1 465 - в стационаре. На данный момент 13 медучреждений Смоленской области готовы к приему пациентов с коронавирусом, до 14 октября развернут 150 дополнительных COVID-коек.

Ранее в материале «КП»:

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