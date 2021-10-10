Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 октября: «плюс» 259 случаев заражения

За прошедшие сутки положительный диагноз получили 259 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки положительный диагноз получили 259 смолян. С начала пандемии коронавирусом заразились 52 196 человек.

Успешно справились с болезнью и выписались 45 582, из них 144 – за последние сутки. Умерли от осложнений 6 человек, 1788 – за всё время.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ежедневно в медучреждения области госпитализируется более 100 человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По состоянию на 9 октября под медицинским наблюдением находились 8 574 человека, из них 7 104 – в режиме самоизоляции, 1 470 – в стационаре.

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