13 медучреждений Смоленской области готовы к приему пациентов с COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Под заболевших COVID-19 развернуто 1 512 коек. По данным на 7 октября, 1 399 – занято, 113 – свободно, сообщили в профильном департаменте.

Начиная с 23 сентября, заполнение коечного фонда увеличивается. В настоящее время ежедневно госпитализируется более 100 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией – это от 25 до 30% от числа заболевших. При этом выписывается из медучреждений не более 60-70 человек в сутки.

В связи с этим возникла необходимость развертывания дополнительных коек на базе хирургического корпуса «Ярцевской ЦРБ», где имеется возможность оказания реанимационной помощи пациентам с тяжелым течением болезни, организована подача кислорода.

Напомним, что по решению губернатора Алексея Островского, в течение ближайшей недели, до 14 октября, развернут 150 COVID-коек в областной клинической больнице, Хиславичской и Ярцевской ЦРБ.

Читай также: два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Кардымовском районе. Медучреждения построены в рамках нацпроекта.