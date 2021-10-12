Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 октября: 285 новых случаев заражения

За прошедшие сутки выявили 285 новых случаев заражения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся крайне напряженной. Общее число заболевших в Смоленской области составляет 52 760 с начала пандемии. За прошедшие сутки выявили 285 новых случаев заражения.

От осложнений COVID-19 за сутки погибли 8 человек. Всего 1 803 не справились с болезнью, сообщили в региональном Оперштабе. Статус «экс-пациента» получили 45 795 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым диагнозом госпитализировали 1 072 жителя области. С подозрением на заболевание – 478.

Губернатор Алексей Островский поручил профильным подчиненным проработать вопрос о внесении изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности» и усилить ограничительные противоковидные меры и контроль за их соблюдением.

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