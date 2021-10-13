Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 октября: 9 человек погибли за сутки

За последние сутки выявили 301 новый случай заражения коронавирусом в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки выявили 301 новый случай заражения коронавирусом в Смоленской области. Общее число заболевших составляет 53 061.

Выздоровели 102 человека за прошедшие сутки. Всего в Смоленской области успешно справились с болезнью 45 897, сообщили в региональном Оперштабе. 9 заболевших погибли от осложнений. Всего в регионе 1 812 человек умерли от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В Смоленской области внесли изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности». Они коснулись организации массовых мероприятий, посещения торговых центров и работы ряда учреждений. Теперь смолянам необходимо иметь при себе подтверждение о вакцинации или справку о перенесённой болезни.

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