Ограничительные меры против коронавируса усилили в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленской области внесли изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности». Они коснулись организации массовых мероприятий, посещения торговых центров и работы ряда учреждений.

С 13 октября при посещении ТЦ необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 (в электронном или распечатанном виде) либо справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев.

С 25 октября требования о предоставлении указанных выше документов либо справки об отсутствии коронавируса для взрослых будут действовать также в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, организациях общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более). Исключение сделано лишь для детей до 18 лет.

Кроме того, временно приостанавливается массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений. Предоставление услуг будет осуществляться по предварительной записи или в электронном виде.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

Ранее «КП» писала, что ограничения на проведение массовых мероприятий ввели в Смоленской области из-за COVID-19. Смолянам потребуется наличие сертификата о вакцинации или справка о перенесённой болезни.