Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 декабря: более 80 тысяч человек заразились с начала пандемии

По данным столичного Оперштаба, в общей сложности выявлено 80 138 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, в общей сложности в Смоленской области выявлено 80 138 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 211 смолян.

Всего 59 500 человек выздоровели и выписались с начала пандемии. Не справились с болезнью 2 202, из них 8 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 11 862 человека, из них 10 411 – на самоизоляции, 1 451 - в стационаре. Полностью завершили вакцинацию 367 845 жителей региона.

Ранее в материале «КП»:

98-летняя смолянка чудом выздоровела после тяжело перенесённого коронавируса. Врачи инфекционного госпиталя неделю боролись за жизнь пациентки.

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