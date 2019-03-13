Иномарка вылетела на железнодорожные пути на Витебском шоссе в Смоленске
Иномарка вылетела на железнодорожные пути на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ДТП произошло около восьми вечера 12 марта в районе кладбища.
ФОТО: ВК.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen Golf пробил забор, который отделяет проезжую часть от ж/д полотна. Автомобилисту понадобилась помощь спасателей и эвакуатор. Сам водитель не пострадал.
- На место ДТП выезжала автоцистерна 3-й пожарной части и трое огнеборцев, - прокомментировали в МЧС.
В соцсетях автомобилисты сообщают, что вечером 12 марта на дорогах областного центра творился транспортный хаос. Многочисленные аварии привели к многочасовым заторам. Многие водители оставляли свои машины на обочине и шли домов пешком. В комментариях смоляне отмечали, что на дорогах было очень скользко.
ИСТОЧНИК KP.RU