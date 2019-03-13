СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-13T08:29:30+03:00

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Иномарка вылетела на железнодорожные пути на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ДТП произошло около восьми вечера 12 марта в районе кладбища.

ФОТО: ВК.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen Golf пробил забор, который отделяет проезжую часть от ж/д полотна. Автомобилисту понадобилась помощь спасателей и эвакуатор. Сам водитель не пострадал.

- На место ДТП выезжала автоцистерна 3-й пожарной части и трое огнеборцев, - прокомментировали в МЧС.

В соцсетях автомобилисты сообщают, что вечером 12 марта на дорогах областного центра творился транспортный хаос. Многочисленные аварии привели к многочасовым заторам. Многие водители оставляли свои машины на обочине и шли домов пешком. В комментариях смоляне отмечали, что на дорогах было очень скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU