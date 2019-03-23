2019-03-23T08:22:38+03:00
Общество

В Смоленске почти в сотне жилых домов отключат горячую воду

С 25 марта специалисты будут проверять работу подогревателей тепловых пунктов и котельной
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске почти в сотне жилых домов отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации. С 25 марта специалисты будут проверять работу подогревателей 11-ти тепловых пунктов и муниципальной котельной.

По словам сотрудников пресс-службы, испытывать неудобства в основном придется жителям Промышленного и Ленинского районов города. В зону отключения попали дома различной этажности и социальные учреждения – пять детских садов и Центр для детей с особыми образовательными потребностями.

Вернуть подачу воду коммунальщики обещают 29 марта.

ФОТО: скриншот с сайта городской администрации.

ФОТО: скриншот с сайта городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что за первые полтора месяца 2019 года приставы возбудили 3500 исполнительных производств по задолженностям смолян за услуги ЖКХ на общую сумму в 86 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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