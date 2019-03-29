29 Март 10:57 2019-03-29T10:57:56+03:00

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Смолян предупредили об опасном штыре на тротуаре, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Острый кусок арматуры торчит посередине пешеходной дорожки на Киселевке недалеко от входа на крытый рынок.

Местные жители говорят, что конструкция большая по размеру и может привести к трагедии, если на нее кто-нибудь напорется.

Ранее жители Ярцево сообщали еще об одной опасности, которая подстерегает также на пешеходной зоне. Люди обнаружите на дорожке открытый канализационный колодец. Кто-то из местных прикрыл его куском картона.

ФОТО: ВК,

ИСТОЧНИК KP.RU