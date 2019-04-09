Смоленские железнодорожники проведут субботник в 100-летию этой традиции

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-09T12:05:28+03:00

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13 апреля смоленские железнодорожники по традиции выйдут на большой субботник, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году этой традиции исполняется 100 лет.

«12 апреля 1919 года железнодорожниками депо Москва-Сортировочная безвозмездно и за одну ночь было отремонтировано три паровоза. С тех пор «Великий почин» - именно такое название получила трудовая инициатива работников депо - ежегодно активно поддерживается работниками ОАО «РЖД», - отмечают в пресс-службе компании.

В «генеральной уборке» примут участие свыше 1500 железнодорожников. Привести в порядок планируется не только воинские мемориалы и захоронения, находящихся под опекой работников железнодорожного транспорта.

ФОТО предоставлено пресс-службой МЖД

Сотрудники столичной магистрали высадят саженцы деревьев и декоративные кустарники, выполнят косметический ремонт фасадов зданий предприятий, проведут уборку рабочих мест и служебно-технических зданий, благоустроят около 200 тыс. кв. метров территории, прилегающей к административным и производственным зданиям, привокзальных площадей и пассажирских платформ.

Планируется очистить от мусора около 70 тыс. кв. метров полосы отвода железной дороги, включая места, где рядом находятся жилые массивы, гаражи, дачные участки, вывезти металлолом и ликвидировать несанкционированные свалки. Кроме того, будет проведена генеральная уборка территорий корпоративных санатория-профилактория «Красный Бор» и детского оздоровительного лагеря «Факел» в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU