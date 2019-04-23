В Смоленске готовятся к международной акции «Бессмертный полк»

23 Апр 14:02 2019-04-23T14:02:36+03:00

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В Смоленске готовятся к проведению международной акции «Бессмертный полк». Участникам, кто собирается пройти с портретом родного человека в строю, напоминают, что акция начнется после Парада Победы, 9 мая, в 9.30. Колонна проследует вокруг сада Блонье - по улицам Октябрьской революции, Коммунистической, Маяковского - и выйдет к сцене на площади Ленина.

По информации пресс-службы администрации региона, шествие проходит на Смоленщине шестой год подряд. В прошлом году к акции присоединился каждый 9-й житель города-героя.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит в память о людях, которые лицом к лицу столкнулись с врагом, и сражались за Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU