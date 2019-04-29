Четыре микрорайона Смоленска остались без горячей воды из-за аварии
«Квадра» ликвидирует ЧП на теплосетях в Заднепровье
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Четыре микрорайона Смоленска остались без горячей воды из-за аварии, сообщает пресс-служба филиала компании. Подача воды ограничена жителям микрорайонов Покровка, Королевка, Ситники и улицы Автозаводской. Утечка произошла на теплосетях в районе Витебского шоссе.
Сотрудники компании обещают, что к 18.00 проблема будет устранена.
Список домов оставшихся без горячей воды доступен по ссылке.
Ранее еще одно ЧП произошло в здании общежития медуниверситета. Утром 29 апреля там произошел пожар. Тушили огонь 12 пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU