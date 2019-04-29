2019-04-29T13:36:07+03:00
Происшествия

Четыре микрорайона Смоленска остались без горячей воды из-за аварии

«Квадра» ликвидирует ЧП на теплосетях в Заднепровье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Четыре микрорайона Смоленска остались без горячей воды из-за аварии, сообщает пресс-служба филиала компании. Подача воды ограничена жителям микрорайонов Покровка, Королевка, Ситники и улицы Автозаводской. Утечка произошла на теплосетях в районе Витебского шоссе.

Сотрудники компании обещают, что к 18.00 проблема будет устранена.

Список домов оставшихся без горячей воды доступен по ссылке.

Ранее еще одно ЧП произошло в здании общежития медуниверситета. Утром 29 апреля там произошел пожар. Тушили огонь 12 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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