2019-05-14T11:23:54+03:00
Происшествия

В центре Смоленска произошла авария с маршруткой

На дороге образовался затор, сообщают автомобилисты
Поделиться:
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В центре Смоленска произошла авария с маршруткой, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в десятом часу утра 14 мая на перекрестке перед кировским роддомом. Автомобилисты отмечают, что на дороге образовался затор.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в ДТП на трассе М1 в Смоленской области пострадал велосипедист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух смолян подозревают в убийстве оленей
В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале в Смоленске
В Смоленской области наградили «Семью года»
Смоленских автомобилистов разводят на деньги
В Смоленске завершены поиски 56-летней женщины
Телефоны и таблетки пытались отправить в колонию Рославля квадрокоптером
В Смоленском районе построят новую станцию очистки воды
В центре Смоленска 26 мая ограничат движение машин
Смолянка пожаловалась губернатору на незаконно построенный дом
В Смоленске ищут пропавшую без вести 56-летнюю женщину
Велосипедист пострадал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области
Четыре двойни родилось в Смоленске в апреле
Под Смоленском в ДТП иномарки со столбом пострадал мужчина
Ужин диких животных в Смоленском Поозерье попал на видео
В Гагарине ночью вспыхнула машина
В Смоленске прошел межрегиональный турнир по дзюдо
В Смоленске на пять дней отключат горячую воду
В Починке восстановили парк Победы
Движение машин перекроют в Смоленске из-за ночного ремонта дорог
Смоленский драмтеатр планируют сделать филиалом Мариинского театра
Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме