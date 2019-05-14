СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-14T11:23:54+03:00

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В центре Смоленска произошла авария с маршруткой, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в десятом часу утра 14 мая на перекрестке перед кировским роддомом. Автомобилисты отмечают, что на дороге образовался затор.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в ДТП на трассе М1 в Смоленской области пострадал велосипедист.

ИСТОЧНИК KP.RU