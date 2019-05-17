В Смоленске снесут четыре ларька с продуктами и табаком
Предпринимателей просят освободить участки до 23 мая
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске снесут четыре ларька с продуктами и табаком, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Предпринимателей просят освободить участки до 23 мая, в противном случае это сделает уполномоченный на это орган.
По словам сотрудников администрации, речь идет о павильонах в районе дома №2 на улице Губенко.
Также городские власти требуют владельцев снести два металлических гаража, незаконно установленных в районе дома №8 по Маршала Еременко.
ИСТОЧНИК KP.RU