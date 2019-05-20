В Смоленске эвакуировали людей из торгового центра
На улицу 25 сентября прибыла пожарная машина с лестницей
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске эвакуировали людей из торгового центра, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» соцсети ВКонтакте. На улицу 25 сентября прибыла пожарная машина с лестницей.
По информации паблика, ТРЦ «Маски» эвакуировали по техническим причинам.
- Не пожар и не бомба, а по техническим причинам, - написал автор сообщения.
ФОТО: ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU