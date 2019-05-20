СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-20T16:59:16+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

На улицу 25 сентября прибыла пожарная машина с лестницей

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В Смоленске эвакуировали людей из торгового центра, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» соцсети ВКонтакте. На улицу 25 сентября прибыла пожарная машина с лестницей.

По информации паблика, ТРЦ «Маски» эвакуировали по техническим причинам.

- Не пожар и не бомба, а по техническим причинам, - написал автор сообщения.

ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU