2019-05-29T11:56:43+03:00
Общество

Следователи проверят условия проживания 85-летней смолянки

Женщине приходится ютиться в аварийном доме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Следователи проверят условия проживания 85-летней смолянки: женщине приходится ютиться в аварийном доме, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

- В региональных СМИ опубликована статья о том, что в селе Екимовичи Рославльского района Смоленской области 85-летняя бабушка проживает в аварийном непригодном для проживания доме. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области организована доследственная проверка, - рассказали в региональном следкоме.

Следователи изучат все обстоятельства сложившейся ситуации, и по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее помочь смолянке потребовал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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