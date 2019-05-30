В Смоленске «Горводоканал» изменил номера телефонов
В Смоленске «Горводоканал» изменил номера телефонов, обращает внимание пресс-служба муниципального предприятия. Новые начнут работать с 30 мая.
Сотрудники аварийной службы ответят по номерам - (4812) 70-50-61, 38-18-50;
Абонентского отдела – (4812) 70-50-60;
Кабинет приема-выдачи документов, Производственно-технический отдел, Договорной отдел, Юридический отдел, Лаборатория, Контрактная служба - (4812) 70-50-62;
Отдел кадров, Планово-экономический отдел, Отдел автоматизированных систем управления, Энергоцех, Отдел капитального строительства, Отдел охраны окружающей среды, Начальник контрольно-пропускной службы - (4812) 70-50-63;
Бухгалтерия - (4812) 70-50-64;
Приемная Генерального директора (4812) 70-50-65.
Ранее стало известно, что руководство города направило начальнику муниципального предприятия уведомление об увольнении. По официальным данным, такое решение в отношении Владимира Войтовича было принято из-за слабых экономических показателей предприятия. Накануне его фамилия исчезла сайта СМУПа. Сегодня исполняет обязанности генерального директора Игорь Романов.
ИСТОЧНИК KP.RU