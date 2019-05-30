2019-05-30T12:19:05+03:00
Общество

В Смоленске начали вывозить мусор с несанкционированных свалок

Работа кипит в районе улицы Чаплина, пишут местные жители в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске начали вывозить мусор с несанкционированных свалок, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» соцсети ВКонтакте. Днем ранее работа кипела у дома №6 по улице Старо-Кронштадтский проезд, что на пересечении с улицей Чаплина.

- Не знаю что произошло, не знаю, вывезут ли весь мусор, но пока работа кипит! Огромное спасибо тем людям, которые это делают! И позор тем, кто сделал свалку, - написал автор поста.

Через некоторое время к сообщению появился комментарий. Смолянин сообщил, что благое намерение не довели до конца - часть мусора осталась лежать на месте свалки.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Ранее решить проблему с несанкционированными свалками потребовал глава региона. Алексей Островский во время рабочей поездки в Миловидово жестко высказался в отношении глав районов, на чьих территориях будут замечены горы мусора.

Напомним, за вывоз мусора с контейнерных площадок отвечает регоператор, но уборка хлама, разбросанного по территории, не входит в полномочия организации. Ситуацию должны отслеживать главы районов и соответственно принимать необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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